Тело мужчины нашли возле дома №64 на Красноармейской (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Красноармейская 17 октября возле дома №64 нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.

«На Красноармейской, 64 скончался мужчина. Это произошло 17 октября в 22:00», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Очевидец отмечает, что не знает точную причину смерти мужчины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины. Следователи смогли установить личность погибшего.