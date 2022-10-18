В Екатеринбурге на улице Красноармейская 17 октября возле дома №64 нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.
«На Красноармейской, 64 скончался мужчина. Это произошло 17 октября в 22:00», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.
Очевидец отмечает, что не знает точную причину смерти мужчины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины. Следователи смогли установить личность погибшего.
Тело мужчины нашли 17 октября
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге на улице Красноармейская 17 октября возле дома №64 нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец. «На Красноармейской, 64 скончался мужчина. Это произошло 17 октября в 22:00», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Очевидец отмечает, что не знает точную причину смерти мужчины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СК России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины. Следователи смогли установить личность погибшего.