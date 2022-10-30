Мэр из ХМАО вмешался в судьбу мобилизованных, которых хотели повторно отправить в учебку

Мобилизованных, которых вернули по здоровью из учебной части, пытались призвать второй раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко помог двум жителям города, за которыми медкомиссия признала право на отсрочку, избежать повторной мобилизации. В пресс-службе мэрии Нижневартовска журналисту URA.RU рассказали, что главе города пришлось отстаивать интересы вартовчан после обращения их семей в Общероссийский народный фронт.

«На заседании координационного совета одной из тем обсуждения стало обращение в ОНФ двух семей. Вопросы связаны с медицинским обследованием мобилизованных. С каждой семьей проведена адресная работа по линии военкомата и Центра поддержки семей военнослужащих. Право на отсрочку от частичной мобилизации за обоими мобилизованными подтверждено», — прокомментировали в мэрии.

Журналисту URA.RU удалось связаться с супругой одного из ошибочно мобилизованных. Женщина на правах анонимности сообщила, что обоим мужчинам пришлось пройти дополнительное обследование уже после получения результатов медицинской комиссии, чтобы получить отсрочку. «Нам позвонили из администрации города, сказали, чтобы муж подъехал в военкомат. Там его ждал невролог. Только после получения результатов независимой медицинской комиссии отсрочку подтвердили. Супругу дали на лечение спины два месяца. Второй парень получил отсрочку на полгода», — поделилась жена одного из мобилизованных горожан.

Ранее URA.RU рассказывало о возвращении домой мобилизованного жителя Сургута. После пребывания в учебном гарнизоне его состояние ухудшилось, теперь его ждет операция на позвоночнике.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил Владимир Путин. По словам министра оборону Сергея Шойгу, на конец октября набор мобилизованных окончен, новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.