Свердловский мэр, замешанный в войне двух кланов, уходит в отставку

Глава Сухого Лога Свердловской области покинет пост до конца года

Роман Валов руководит Сухим Логом с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Сухого Лога (Свердловская область) Роман Валов, враждовавший со спикером местной думы, покинет свой пост до конца года. У градоначальника истекает срок полномочий, и на новую пятилетку он согласован не будет, сообщили URA.RU источники в городской и региональной власти. При этом фамилию сменщика губернатор Евгений Куйвашев еще не определил.

«Валов не пойдет на новый срок, он не заявится на конкурс [по выбору мэра]. В декабре изберем нового главу», — рассказал инсайдер, близкий к сухоложской администрации. По данным другого собеседника, Валову уже сделали предложение о следующем месте работы: скорее всего, мэр продолжит карьеру в Екатеринбурге. «Имени [преемника] пока нет, еще идут консультации», — уточнил источник в областной власти.

Согласно другой информации, судьба Валова еще не определена. Как заверил еще один инсайдер, мэру только предстоит собеседование с командой Куйвашева — «после ноябрьских праздников».

Сам Валов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что решение, будет ли он выдвигаться на новый срок, пока не принято. «Конечно, я буду консультироваться и с резиденцией губернатора, и с [городской] думой. А пока продолжаю работать в полном объеме, в полных полномочиях», — констатировал мэр.

По данным URA.RU, все кандидаты на пост главы Сухого Лога определятся до середины ноября. Затем, в первой трети декабря, гордума соберется на внеочередное заседание, чтобы выбрать за нового мэра.

Валов возглавил администрацию Сухого Лога в июне 2017 года. Минувшей весной мэр оказался в эпицентре политического скандала, когда его команда вступила в конфликт с кланом спикера думы Евгения Быкова. Последний через подконтрольных депутатов срывал переизбрание Валова на новый срок. В ситуацию вмешивались видные областные политики, но Быков продолжил стоять на своем. Конфликт обернулся драмой на выборах 11 сентября: в новом созыве гордумы «Единая Россия» получила лишь четыре мандата из 20.