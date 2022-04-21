Евгений Куйвашев утвердил перестановку в свердловской ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер думы Сухого Лога Евгений Быков, возглавлявший городскую ячейку «Единой России», отстранен от партийной должности. Такое решение принял секретарь свердловского отделения ЕР, губернатор Евгений Куйвашев, сообщил URA.RU источник, информацию подтвердили в пресс-службе партии. По неофициальным данным, так Быкова наказали за атаку на мэра Романа Валова.

Политический скандал в Сухом Логу разгорелся в начале апреля. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю Быкову, начала саботировать переизбрание мэра Валова на новый срок. С подачи спикера гордума несколько раз срывала объявление конкурса по выбору главы. Конфликт пытались погасить видные областные политики, например, замгубернатора Валерий Чайников и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, однако Быков продолжил настаивать на своем. В итоге последовали более решительные действия.

«Губернатор снял Быкова с поста секретаря местного отделения ЕР — за нарушение устава партии. А [руководителем] назначил самого Валова», — поделился инсайдер в муниципальной власти. Оба — и спикер, и мэр — являются подчиненными Куйвашева по партийной линии. В пресс-службе свердловского отделения ЕР уточнили URA.RU, что это решение принято временно — «до проведения выборов».

По словам источника в муниципальной власти, Быков был заранее предупрежден о перестановке. В понедельник, 18 апреля, у него состоялся разговор в резиденции губернатора, где ему объяснили причины замены на Валова. Считается, что обострение в Сухом Логу — ненужная «горячая точка» для команды Куйвашева в преддверии его возможного выдвижения на губернаторские выборы. Связаться с самим Быковым к моменту публикации URA.RU не удалось.

Полномочия мэра Валова истекают летом. Он занимает этот пост один срок, с 2017 года, и команда губернатора Куйвашева поддерживает его переизбрание на новую пятилетку. Конфликт с Быковым, как говорят городские чиновники, у главы обострился как раз к выборам. Впрочем, сам Валов заверял URA.RU, что это преувеличение и у них бывают лишь «рабочие разногласия».

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