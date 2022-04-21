Спикер думы Сухого Лога Евгений Быков, возглавлявший городскую ячейку «Единой России», отстранен от партийной должности. Такое решение принял секретарь свердловского отделения ЕР, губернатор Евгений Куйвашев, сообщил URA.RU источник, информацию подтвердили в пресс-службе партии. По неофициальным данным, так Быкова наказали за атаку на мэра Романа Валова.
Политический скандал в Сухом Логу разгорелся в начале апреля. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю Быкову, начала саботировать переизбрание мэра Валова на новый срок. С подачи спикера гордума несколько раз срывала объявление конкурса по выбору главы. Конфликт пытались погасить видные областные политики, например, замгубернатора Валерий Чайников и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, однако Быков продолжил настаивать на своем. В итоге последовали более решительные действия.
«Губернатор снял Быкова с поста секретаря местного отделения ЕР — за нарушение устава партии. А [руководителем] назначил самого Валова», — поделился инсайдер в муниципальной власти. Оба — и спикер, и мэр — являются подчиненными Куйвашева по партийной линии. В пресс-службе свердловского отделения ЕР уточнили URA.RU, что это решение принято временно — «до проведения выборов».
По словам источника в муниципальной власти, Быков был заранее предупрежден о перестановке. В понедельник, 18 апреля, у него состоялся разговор в резиденции губернатора, где ему объяснили причины замены на Валова. Считается, что обострение в Сухом Логу — ненужная «горячая точка» для команды Куйвашева в преддверии его возможного выдвижения на губернаторские выборы. Связаться с самим Быковым к моменту публикации URA.RU не удалось.
Полномочия мэра Валова истекают летом. Он занимает этот пост один срок, с 2017 года, и команда губернатора Куйвашева поддерживает его переизбрание на новую пятилетку. Конфликт с Быковым, как говорят городские чиновники, у главы обострился как раз к выборам. Впрочем, сам Валов заверял URA.RU, что это преувеличение и у них бывают лишь «рабочие разногласия».
Спикер думы Сухого Лога Евгений Быков, возглавлявший городскую ячейку «Единой России», отстранен от партийной должности. Такое решение принял секретарь свердловского отделения ЕР, губернатор Евгений Куйвашев, сообщил URA.RU источник, информацию подтвердили в пресс-службе партии. По неофициальным данным, так Быкова наказали за атаку на мэра Романа Валова. Политический скандал в Сухом Логу разгорелся в начале апреля. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю Быкову, начала саботировать переизбрание мэра Валова на новый срок. С подачи спикера гордума несколько раз срывала объявление конкурса по выбору главы. Конфликт пытались погасить видные областные политики, например, замгубернатора Валерий Чайников и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, однако Быков продолжил настаивать на своем. В итоге последовали более решительные действия. «Губернатор снял Быкова с поста секретаря местного отделения ЕР — за нарушение устава партии. А [руководителем] назначил самого Валова», — поделился инсайдер в муниципальной власти. Оба — и спикер, и мэр — являются подчиненными Куйвашева по партийной линии. В пресс-службе свердловского отделения ЕР уточнили URA.RU, что это решение принято временно — «до проведения выборов». По словам источника в муниципальной власти, Быков был заранее предупрежден о перестановке. В понедельник, 18 апреля, у него состоялся разговор в резиденции губернатора, где ему объяснили причины замены на Валова. Считается, что обострение в Сухом Логу — ненужная «горячая точка» для команды Куйвашева в преддверии его возможного выдвижения на губернаторские выборы. Связаться с самим Быковым к моменту публикации URA.RU не удалось. Полномочия мэра Валова истекают летом. Он занимает этот пост один срок, с 2017 года, и команда губернатора Куйвашева поддерживает его переизбрание на новую пятилетку. Конфликт с Быковым, как говорят городские чиновники, у главы обострился как раз к выборам. Впрочем, сам Валов заверял URA.RU, что это преувеличение и у них бывают лишь «рабочие разногласия».