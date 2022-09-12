Конфликт двух кланов обернулся провалом ЕР в свердловском городе

Свердловская «Единая Россия» по итогам минувших выборов получила лишь четыре мандата из 20 в думе Сухого Лога. Как сообщили URA.RU несколько источников в городской власти, следствием этого стал затяжной политический конфликт между командами мэра Романа Валова и спикера думы Евгения Быкова. Руководство ЕР уже запустило проверку случившегося.
Политический скандал в Сухом Логу разгорелся в начале апреля. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю Быкову, начала саботировать переизбрание мэра Валова на новый срок. С подачи спикера гордума несколько раз срывала объявление конкурса по выбору главы. Конфликт пытались погасить видные областные политики, например, замгубернатора Валерий Чайников и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, однако Быков продолжил настаивать на своем.
В итоге в ситуацию пришлось вмешаться лично губернатору Евгению Куйвашеву: весной он отстранил Быкова от руководства городской ячейкой «Единой России». Контроль над отделением перехватил Валов. Но на этом, по словам собеседника в местной думе, противостояние двух политиков только усилилось. «Группа председателя воевала против группы главы, были попытки давления через прокуратуру, вмешательство в работу друг друга», — пересказал инсайдер.
Последствия дали о себе знать 11 сентября, в день выборов. ЕР получила четыре места из 20 (в прошлом созыве единороссов было 12), «Справедливая Россия» забрала три, ЛДПР и «Яблоко» — по одному. Большинство же досталось самовыдвиженцам — их в новом созыве будет 11 человек.
Мэр Валов в разговоре с URA.RU заверил, что с Быковым они сохраняют рабочие отношения, а противостояние двух кланов назвал преувеличением. В то же время глава подтвердил, что руководство «Единой России» уже изучает произошедшее на выборах. «Разбор полетов, разумеется, идет — что получилось, а что нет. Конечно, результат не тот, которого мы хотели, но катастрофы не случилось: из 11 самовыдвиженцев семь — члены партии», — пояснил мэр.
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Свердловская «Единая Россия» по итогам минувших выборов получила лишь четыре мандата из 20 в думе Сухого Лога. Как сообщили URA.RU несколько источников в городской власти, следствием этого стал затяжной политический конфликт между командами мэра Романа Валова и спикера думы Евгения Быкова. Руководство ЕР уже запустило проверку случившегося. Политический скандал в Сухом Логу разгорелся в начале апреля. Группа городских депутатов, подконтрольных председателю Быкову, начала саботировать переизбрание мэра Валова на новый срок. С подачи спикера гордума несколько раз срывала объявление конкурса по выбору главы. Конфликт пытались погасить видные областные политики, например, замгубернатора Валерий Чайников и первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, однако Быков продолжил настаивать на своем. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться лично губернатору Евгению Куйвашеву: весной он отстранил Быкова от руководства городской ячейкой «Единой России». Контроль над отделением перехватил Валов. Но на этом, по словам собеседника в местной думе, противостояние двух политиков только усилилось. «Группа председателя воевала против группы главы, были попытки давления через прокуратуру, вмешательство в работу друг друга», — пересказал инсайдер. Последствия дали о себе знать 11 сентября, в день выборов. ЕР получила четыре места из 20 (в прошлом созыве единороссов было 12), «Справедливая Россия» забрала три, ЛДПР и «Яблоко» — по одному. Большинство же досталось самовыдвиженцам — их в новом созыве будет 11 человек. Мэр Валов в разговоре с URA.RU заверил, что с Быковым они сохраняют рабочие отношения, а противостояние двух кланов назвал преувеличением. В то же время глава подтвердил, что руководство «Единой России» уже изучает произошедшее на выборах. «Разбор полетов, разумеется, идет — что получилось, а что нет. Конечно, результат не тот, которого мы хотели, но катастрофы не случилось: из 11 самовыдвиженцев семь — члены партии», — пояснил мэр.