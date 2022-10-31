Команда Куйвашева остановила главный политический конфликт региона

В Белоярском Свердловской области спустя восемь месяцев избрали нового главу

01 ноября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Григория Вихарева выбрали новым мэром Белоярского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым главой Белоярского городского округа (Свердловская область) избран екатеринбургский депутат Григорий Вихарев. Его кандидатуру единогласно утвердила местная дума, сообщили URA.RU участники заседания. Своего избрания Вихарев, пользовавшийся поддержкой команды губернатора Евгения Куйвашева, добивался на протяжении восьми месяцев — с конца февраля. Вихарева поддержали все 19 присутствующих депутатов. Два его соперника — бывший глава округа Александр Привалов и местный бизнесмен Сергей Печорин — не получили ни одного голоса. «Благодарен за поддержку — и депутатам, и представителям нашей областной власти. Уверен, только совместными усилиями мы сможем реализовать большую программу развития округа, которую сегодня фактически и утвердили», — прокомментировал Вихарев корреспонденту URA.RU. Новость по теме В свердловском городе сорваны выборы мэра. У команды Куйвашева — новая горячая точка Вихареву удалось стать мэром Белоярского со второй попытки. Первая провалилась в начале марта. Тогда группа депутатов, которых ассоциируют с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым, испортила бюллетени. После этого областные власти поменяли свое представительство в конкурсной комиссии (в частности, в нее вошел депутат заксо Вячеслав Вегнер) и запустили второй раунд кулуарных консультаций. Из-за губернаторских выборов и частичной мобилизации он растянулся почти на полгода. 21 октября силовики нагрянули к Каримову с обысками. Символично, что в этот же день конкурсная комиссия рекомендовала думе тройку кандидатов из Вихарева, Печорина и Привалова. Для команды Куйвашева избрание Вихарева было принципиальным делом. Еще весной в окружении главы региона настаивали, что слабину давать нельзя, победить обязан именно губернаторский кандидат. Считалось, что в противном случае на аналогичное самоуправство, как в Белоярском, могут решиться депутаты и влиятельные бизнесмены в других муниципалитетах. Кризис в Белоярском начался почти год назад. В ноябре 2021-го прежний мэр Андрей Горбов был уволен после антикоррупционной проверки — в течение двух лет он начислял премии самому себе. Его временный сменщик Михаил Иванов проработал всего два месяца: 17 января местные депутаты отстранили его от должности. На этом настаивала прокуратура, выяснившая, что Иванов причастен к махинациям с землей.

Новым главой Белоярского городского округа (Свердловская область) избран екатеринбургский депутат Григорий Вихарев. Его кандидатуру единогласно утвердила местная дума, сообщили URA.RU участники заседания. Своего избрания Вихарев, пользовавшийся поддержкой команды губернатора Евгения Куйвашева, добивался на протяжении восьми месяцев — с конца февраля. Вихарева поддержали все 19 присутствующих депутатов. Два его соперника — бывший глава округа Александр Привалов и местный бизнесмен Сергей Печорин — не получили ни одного голоса. «Благодарен за поддержку — и депутатам, и представителям нашей областной власти. Уверен, только совместными усилиями мы сможем реализовать большую программу развития округа, которую сегодня фактически и утвердили», — прокомментировал Вихарев корреспонденту URA.RU. Вихареву удалось стать мэром Белоярского со второй попытки. Первая провалилась в начале марта. Тогда группа депутатов, которых ассоциируют с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым, испортила бюллетени. После этого областные власти поменяли свое представительство в конкурсной комиссии (в частности, в нее вошел депутат заксо Вячеслав Вегнер) и запустили второй раунд кулуарных консультаций. Из-за губернаторских выборов и частичной мобилизации он растянулся почти на полгода. 21 октября силовики нагрянули к Каримову с обысками. Символично, что в этот же день конкурсная комиссия рекомендовала думе тройку кандидатов из Вихарева, Печорина и Привалова. Для команды Куйвашева избрание Вихарева было принципиальным делом. Еще весной в окружении главы региона настаивали, что слабину давать нельзя, победить обязан именно губернаторский кандидат. Считалось, что в противном случае на аналогичное самоуправство, как в Белоярском, могут решиться депутаты и влиятельные бизнесмены в других муниципалитетах. Кризис в Белоярском начался почти год назад. В ноябре 2021-го прежний мэр Андрей Горбов был уволен после антикоррупционной проверки — в течение двух лет он начислял премии самому себе. Его временный сменщик Михаил Иванов проработал всего два месяца: 17 января местные депутаты отстранили его от должности. На этом настаивала прокуратура, выяснившая, что Иванов причастен к махинациям с землей.