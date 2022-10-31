31 октября 2022

Свердловский приют обвинили в создании гетто для животных. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, питомец, приют животных
Истощенные собаки медленно умирают в свердловском приюте для животных Фото:

Свердловский «Общественный контроль по защите животных» проверили деятельность приюта для животных из Камышлова (Свердловская область), назвав место «гетто». Зоозащитники обнаружили истощенных, обреченных собак.

«Собак и щенков никто не лечит, они медленно умирают. Вместо корма, им дают помои. Там находятся собаки, которые готовятся к выпуску, и те, которые не подлежат возврату, по просьбе заказчиков. Животные обречены болеть, страдать, умирать в застенках этого гетто. Сколько погибло, мы не знаем», — сообщили зоозащитники в своем сообществе «Общественный контроль по защите животных» во «ВКонтакте».

По их словам, через клетки этого псевдо-приюта прошли 169 собак. «Обращаемся от лица жителей Свердловской области и зоозащитников, ко всем ветвям власти — остановите это», — призвали волонтеры.

Ранее пермские волонтеры назвали «концлагерем для животных» аналогичный приют в городе Оса. Они заявили, что хозяева относятся к питомцам бесчеловечно и опубликовали петицию с требованием закрыть приют.

Зоозащитники обнаружили истощенных собак в свердловском приюте
Фото:

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Свердловский «Общественный контроль по защите животных» проверили деятельность приюта для животных из Камышлова (Свердловская область), назвав место «гетто». Зоозащитники обнаружили истощенных, обреченных собак. «Собак и щенков никто не лечит, они медленно умирают. Вместо корма, им дают помои. Там находятся собаки, которые готовятся к выпуску, и те, которые не подлежат возврату, по просьбе заказчиков. Животные обречены болеть, страдать, умирать в застенках этого гетто. Сколько погибло, мы не знаем», — сообщили зоозащитники в своем сообществе «Общественный контроль по защите животных» во «ВКонтакте». По их словам, через клетки этого псевдо-приюта прошли 169 собак. «Обращаемся от лица жителей Свердловской области и зоозащитников, ко всем ветвям власти — остановите это», — призвали волонтеры. Ранее пермские волонтеры назвали «концлагерем для животных» аналогичный приют в городе Оса. Они заявили, что хозяева относятся к питомцам бесчеловечно и опубликовали петицию с требованием закрыть приют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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