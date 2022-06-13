Волонтеры объявили о сборе денег для помощи животным приюта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры назвали приют для безнадзорных собак «Дружок», расположенный в городе Оса (Пермский край), «концлагерем для животных». В соцсетях опубликовано сразу несколько записей о том, в каких бесчеловечных условиях содержатся животные. Их авторы утверждают, что собак, подлежащих стерилизации, оперируют люди без ветеринарного образования. При этом некоторые животные истощены до такой степени, что умирают прямо в клетках.

«Истощенные собаки содержатся в темных помещениях без дневного света, электричества и отопления. Стоит ужасающий запах экскрементов. Миски были пустые — без еды и воды, собаки выли от голода. То, чем их якобы кормят, вызывает ужас. Собаки истощенны, в одной из клеток лежит умирающая собака, помощь которой никто не оказывает», — написано в паблике «Альянс Защитников Животных — Ижевск» в соцсети «ВКонтакте», волонтеры которого на днях посетили указанный приют.

Также зоозащитники отмечают, что учет отлова собак в приюте никто не ведет. В приюте «есть операционная, но нет ни лекарств, ни врачей». На ситуацию также обратили внимание ветеринары местной клиники «МедОсаВет». Они опубликовали фото стерилизованного резинкой пса. По их словам, животное «начало гнить» от негуманного способа кастрации». Клиника уже объявила о сборе денег на операцию больному животному.

Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с представителями АНО «Приют безнадзорных животных «ДРУЖОК». Размещенный в открытом доступе телефон организации оказался недоступен. Редакция направила запрос на электронную почту приюта. Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев в беседе с URA.RU заявил, что мэрия заключила муниципальный контракт на отлов и стерилизацию животных с ООО «Отлов». Сумма договора на 2022 год составила 606 тысяч рублей. При этом он обратил внимание на то, что мэрия не вправе вмешиваться в работу приюта.

«Поступающая [в администрацию Осы] информация проверяется контролирующими органами. Вмешиваться в деятельность частной организации у нас с юридической точки зрения нет никаких оснований. Но, несмотря на это, мы раз в квартал с зоозащитниками туда выезжаем. Когда мы были там в последний раз, мы видели, что есть определенные изменения [в лучшую сторону]», — отметил Григорьев.

Кроме того, судя по размещенной в открытых источниках информации, осинский приют «Дружок» сотрудничает с властями Ижевска. Он заключил контракт на отлов и стерилизацию животных с ИП Романовой Ю.В. на сумму 14 млн рублей. На сайте Change.org опубликована петиция с призывом закрыть скандальный приют. В ней утверждается, что еще в феврале волонтеры нашли на территории приюта «тело расчлененного щенка». На этой неделе волонтеры вновь собираются в Осу, чтобы «накормить и напоить несчастных животных».

Волонтеры ужаснулись, увидев, в каких условиях содержатся безнадзорные животные. На фото — одна из собак, которая, по словам зоозащитников, «умирает прямо в клетке». Фото: паблик «Альянс Защитников Животных — Ижевск», «ВКонтакте»

Отловленные собаки вынуждены сидеть в собственных экскрементах Фото: паблик «Альянс Защитников Животных — Ижевск», «ВКонтакте»

По словам волонтеров, такой «едой» кормят отловленных собак в осинском приюте «Дружок» Фото: паблик «Альянс Защитников Животных — Ижевск», «ВКонтакте»

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