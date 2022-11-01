Кремль ответил на просьбу разблокировать Instagram* и Facebook*

Кремль отреагировал на просьбу разблокировать Instagram* и Facebook*

01 ноября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Кремле не будут рассматривать инициативу о разблокировке запрещенных в России социальных сетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле назвали обращение некоего Совета блогеров при Совфеде о разблокировке запрещенных в России социальных сетей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ) «обезличенным». В связи с этим оно не может быть рассмотрено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Мы исходим из того, что завили в Совете Федерации. [У Кремля] никакой позиции нет. Скорее всего, это обезличенное обращение, которое не рассматривается», — отметил Песков. Газета «Ведомости» сообщила, что Совет блогеров при Совете Федерации попросил президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева разблокировать Instagram и Facebook. Якобы из-за запрета Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа». В Совфеде уже заявили, что такого совета не существует, есть лишь секция «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете СФ по науке, образованию и культуре, координатор которого Валерия Рытвина и сделала заявление, не отражающее позицию Верхней палаты. *Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ).

В Кремле назвали обращение некоего Совета блогеров при Совфеде о разблокировке запрещенных в России социальных сетей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ) «обезличенным». В связи с этим оно не может быть рассмотрено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Мы исходим из того, что завили в Совете Федерации. [У Кремля] никакой позиции нет. Скорее всего, это обезличенное обращение, которое не рассматривается», — отметил Песков. Газета «Ведомости» сообщила, что Совет блогеров при Совете Федерации попросил президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева разблокировать Instagram и Facebook. Якобы из-за запрета Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа». В Совфеде уже заявили, что такого совета не существует, есть лишь секция «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете СФ по науке, образованию и культуре, координатор которого Валерия Рытвина и сделала заявление, не отражающее позицию Верхней палаты. *Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ).