Глава Урая назначит экс-полицейского замом по безопасности

В Урае новым вице-мэром назначат бывшего главу полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава полиции в Урае Радион Капустин будет назначен на должность вице-мэра, отвечающего за безопасность и вопросы, связанные с мобилизацией. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.

«Мэр города Тимур Закирзянов объявил о создании новой должности вице-мэра. Новый заместитель будет курировать безопасность, а также вопросы, связанные с мобилизацией. Говорят, что на эту должность будет назначен экс-глава местной полиции Радион Капустин», — сказал источник.

В администрации Урая журналисту агентства рассказали, что новый заместитель будет курировать вопросы гражданской защиты населения, антитеррористической защищенности, взаимодействия с правоохранительными органами и военным комиссариатом Урая. «Однако кандидатуры на должность еще рассматриваются», — заключили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что на данный момент Капустин является директором спортшколы «Старт» в Урае. Этим летом спортшкола получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделала обучение бесплатным. Это привело к скандалу с одним из местных предпринимателей — Александром Самойловым — ставшему обвинять Капустина в монополизации бизнеса.