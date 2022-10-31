31 октября 2022

Глава Урая назначит экс-полицейского замом по безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
В Урае новым вице-мэром назначат бывшего главу полицию Фото:

Экс-глава полиции в Урае Радион Капустин будет назначен на должность вице-мэра, отвечающего за безопасность и вопросы, связанные с мобилизацией. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.

«Мэр города Тимур Закирзянов объявил о создании новой должности вице-мэра. Новый заместитель будет курировать безопасность, а также вопросы, связанные с мобилизацией. Говорят, что на эту должность будет назначен экс-глава местной полиции Радион Капустин», — сказал источник.

В администрации Урая журналисту агентства рассказали, что новый заместитель будет курировать вопросы гражданской защиты населения, антитеррористической защищенности, взаимодействия с правоохранительными органами и военным комиссариатом Урая. «Однако кандидатуры на должность еще рассматриваются», — заключили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что на данный момент Капустин является директором спортшколы «Старт» в Урае. Этим летом спортшкола получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделала обучение бесплатным. Это привело к скандалу с одним из местных предпринимателей — Александром Самойловым — ставшему обвинять Капустина в монополизации бизнеса.

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Экс-глава полиции в Урае Радион Капустин будет назначен на должность вице-мэра, отвечающего за безопасность и вопросы, связанные с мобилизацией. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации. «Мэр города Тимур Закирзянов объявил о создании новой должности вице-мэра. Новый заместитель будет курировать безопасность, а также вопросы, связанные с мобилизацией. Говорят, что на эту должность будет назначен экс-глава местной полиции Радион Капустин», — сказал источник. В администрации Урая журналисту агентства рассказали, что новый заместитель будет курировать вопросы гражданской защиты населения, антитеррористической защищенности, взаимодействия с правоохранительными органами и военным комиссариатом Урая. «Однако кандидатуры на должность еще рассматриваются», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что на данный момент Капустин является директором спортшколы «Старт» в Урае. Этим летом спортшкола получила разрешение на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделала обучение бесплатным. Это привело к скандалу с одним из местных предпринимателей — Александром Самойловым — ставшему обвинять Капустина в монополизации бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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