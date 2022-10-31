31 октября 2022

Тюменский военком назвал дату окончания мобилизации

Тюменский военный комиссар: выдача повесток по мобилизации завершена 28 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат. Тюмень, куличков алексей
По словам Алексея Куличкова тюменцы больше не будут получать повестки на мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Частичная мобилизация в Тюменской области завершилась 28 октября. Об этом на своей пресс-конференции заявил военный комиссар региона Алексей Куличков.

«В Тюменской области мобилизация закончена 28 октября. Завершена выдача повесток. Задача (поставленная Минобороны РФ — прим.ред.) выполнена полностью», — заявил на пресс-конференции военный комиссар региона Алексей Куличков.

Как ранее писало URA.RU, 28 октября о завершении в РФ частичной мобилизации заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Точку в этом процессе поставил и президент России Владимир Путин, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что «новой частичной мобилизации в России не будет».

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Частичная мобилизация в Тюменской области завершилась 28 октября. Об этом на своей пресс-конференции заявил военный комиссар региона Алексей Куличков. «В Тюменской области мобилизация закончена 28 октября. Завершена выдача повесток. Задача (поставленная Минобороны РФ — прим.ред.) выполнена полностью», — заявил на пресс-конференции военный комиссар региона Алексей Куличков. Как ранее писало URA.RU, 28 октября о завершении в РФ частичной мобилизации заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Точку в этом процессе поставил и президент России Владимир Путин, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что «новой частичной мобилизации в России не будет».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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