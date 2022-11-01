Клишас заявил о неактуальности уголовного наказания за уклонение от мобилизации

01 ноября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Клишас: мобилизация закончена, поэтому наказывать уклонистов неактуально Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации уже не актуально. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем telegram-канале. «Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю», — написал Клишас. В то же время он отметил, что в законодательстве существует «очевидный пробел» на этот счет. Ранее в «Единой России» сообщили о подготовке законопроекта об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев, таким образом устраняется пробел в законодательстве. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября и завершилась 28 октября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч из 300 тысяч мобилизованных после подготовки отправились в зону боевых действий.

Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации уже не актуально. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем telegram-канале. «Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю», — написал Клишас. В то же время он отметил, что в законодательстве существует «очевидный пробел» на этот счет. Ранее в «Единой России» сообщили о подготовке законопроекта об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев, таким образом устраняется пробел в законодательстве. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября и завершилась 28 октября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч из 300 тысяч мобилизованных после подготовки отправились в зону боевых действий.