31 октября 2022

Губернатор Текслер обсудил с Грефом совместные проекты в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Стороны решили совместно воплотить сразу несколько проектов в регионе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом и обсудил с ним совместные проекты, которые можно реализовать в регионе. Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны пришли к согласию сразу по нескольким проектам.

«Стороны приняли решение проработать возможность открытия в регионе „Школы 21“ (школа программирования от Сбера) и R&D-центра Сбера. Совместный проект со Сбером поможет воспитать новые кадры для развития экономики страны и региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Там отметили, что регион готов к расширению сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили проекты в сферах медицины, здравоохранения, а также IT-технологий и туризма.

Текслер 1 ноября работал на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Он удостоился благодарности от главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина за помощь в восстановлении Донбасса.

Алексей Текслер (в центре) обсудил с Германом Грефом (справа) вопросы сотрудничества
Фото:
Челябинская делегация в полном составе посетила ПАО «Сбербанк»
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом и обсудил с ним совместные проекты, которые можно реализовать в регионе. Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны пришли к согласию сразу по нескольким проектам. «Стороны приняли решение проработать возможность открытия в регионе „Школы 21“ (школа программирования от Сбера) и R&D-центра Сбера. Совместный проект со Сбером поможет воспитать новые кадры для развития экономики страны и региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Там отметили, что регион готов к расширению сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили проекты в сферах медицины, здравоохранения, а также IT-технологий и туризма. Текслер 1 ноября работал на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Он удостоился благодарности от главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина за помощь в восстановлении Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...