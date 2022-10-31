Стороны решили совместно воплотить сразу несколько проектов в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом и обсудил с ним совместные проекты, которые можно реализовать в регионе. Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны пришли к согласию сразу по нескольким проектам.

«Стороны приняли решение проработать возможность открытия в регионе „Школы 21“ (школа программирования от Сбера) и R&D-центра Сбера. Совместный проект со Сбером поможет воспитать новые кадры для развития экономики страны и региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Там отметили, что регион готов к расширению сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили проекты в сферах медицины, здравоохранения, а также IT-технологий и туризма.

Текслер 1 ноября работал на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Он удостоился благодарности от главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина за помощь в восстановлении Донбасса.

Алексей Текслер (в центре) обсудил с Германом Грефом (справа) вопросы сотрудничества Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области