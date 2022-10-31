31 октября 2022

Пермяк убил подругу, а свидетельницу преступления пырнул ножом

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Его осудили на 16 лет тюрьмы Фото:

Пермяк убил свою знакомую и чтобы избавиться от свидетелей — пырнул ножом вторую. Но женщина выжила. А убийцу приговорили к 16 годам тюрьмы. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Злоумышленник в апреле приехал в гости к своей знакомой и ее родственнице. Во время распития спиртных напитков, в ходе конфликта мужчина убил одну из женщин, и с целью скрыть следы преступления нанес ножевые ранения второй. Полагая, что обе потерпевшие погибли, он похитил ювелирные украшения и скрылся с места преступления. Однако одна из жертв осталась жива», — указано в пресс-релизе.

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми. Его признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц и краже с причинением значительного ущерба. Теперь ему предстоит отбыть наказание в виде 16 лет колонии особого режима. А также — возместить моральный вред потерпевшим в размере 1,1 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало о другой истории. Арестовали пермяка, которого обвиняют в убийстве женщины и ее 5-летней дочери из Башкирии.

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Пермяк убил свою знакомую и чтобы избавиться от свидетелей — пырнул ножом вторую. Но женщина выжила. А убийцу приговорили к 16 годам тюрьмы. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Злоумышленник в апреле приехал в гости к своей знакомой и ее родственнице. Во время распития спиртных напитков, в ходе конфликта мужчина убил одну из женщин, и с целью скрыть следы преступления нанес ножевые ранения второй. Полагая, что обе потерпевшие погибли, он похитил ювелирные украшения и скрылся с места преступления. Однако одна из жертв осталась жива», — указано в пресс-релизе. Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми. Его признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц и краже с причинением значительного ущерба. Теперь ему предстоит отбыть наказание в виде 16 лет колонии особого режима. А также — возместить моральный вред потерпевшим в размере 1,1 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало о другой истории. Арестовали пермяка, которого обвиняют в убийстве женщины и ее 5-летней дочери из Башкирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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