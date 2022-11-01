МИД РФ требует от Украины гарантий безопасности зернового коридора

Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром.
«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя.
Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.
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Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя. Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.