МИД РФ требует от Украины гарантий безопасности зернового коридора

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества России и Турции, сообщили в МИД РФ Фото:
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Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром.

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«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя.

Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.

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Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя. Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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