МИД РФ требует от Украины гарантий безопасности зернового коридора

01 ноября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества России и Турции, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя. Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.

Россия заявила о необходимости предоставления Украиной гарантий неиспользования черноморского гуманитарного коридора в военных целях. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — сообщили в МИД РФ. Также там уточнили, что во время встречи были рассмотрены ключевые направления сотрудничества российской и турецкой сторон на международных площадках. Прежде всего, речь шла о «черноморской инициативе» по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в контексте киевского теракта в акватории Севастополя. Ранее стало известно о телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом касаемо зерновой сделки, передает RT. Также сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили приостановку Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, сообщает MK.RU.