Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

01 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутаты заявили о некактуальности введения ответственности для уклонистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания для уклонистов, потому что мобилизация уже завершилась. Об этом сообщили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. «Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность», — цитирует пресс-служба «Единой России» заявление депутатов. Частичная мобилизация завершилась в конце октября. Она была объявлена 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Кремле заявили, что указа об окончании мобилизации не требуется. Ранее стало известно о подготовке законопроекта о наказании за уклонение. Предлагалось введение штрафов до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор Андрей Клишас назвал неактуальной такую меру, передает сайт MK.RU .

Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания для уклонистов, потому что мобилизация уже завершилась. Об этом сообщили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. «Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность», — цитирует пресс-служба «Единой России» заявление депутатов. Частичная мобилизация завершилась в конце октября. Она была объявлена 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Кремле заявили, что указа об окончании мобилизации не требуется. Ранее стало известно о подготовке законопроекта о наказании за уклонение. Предлагалось введение штрафов до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор Андрей Клишас назвал неактуальной такую меру, передает сайт MK.RU.