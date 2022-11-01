Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания для уклонистов, потому что мобилизация уже завершилась. Об этом сообщили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.
«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность», — цитирует пресс-служба «Единой России» заявление депутатов.
Частичная мобилизация завершилась в конце октября. Она была объявлена 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Кремле заявили, что указа об окончании мобилизации не требуется. Ранее стало известно о подготовке законопроекта о наказании за уклонение. Предлагалось введение штрафов до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор Андрей Клишас назвал неактуальной такую меру, передает сайт MK.RU.
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Госдума не будет рассматривать введение уголовного наказания для уклонистов, потому что мобилизация уже завершилась. Об этом сообщили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. «Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность», — цитирует пресс-служба «Единой России» заявление депутатов. Частичная мобилизация завершилась в конце октября. Она была объявлена 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Кремле заявили, что указа об окончании мобилизации не требуется. Ранее стало известно о подготовке законопроекта о наказании за уклонение. Предлагалось введение штрафов до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей». Сенатор Андрей Клишас назвал неактуальной такую меру, передает сайт MK.RU.