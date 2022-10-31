Эрдоган: Турция продолжит участие в зерновой сделке без России

31 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продовольственный кризис удалось сократить Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция продолжит работу по зерновой сделке, несмотря на выход России из соглашения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция продолжит свои усилия по поиску решения проблемы глобального продовольственного кризиса, как она это делала до сих пор, несмотря на выход России. Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу». Что такое зерновая сделка России и Украины Россия вышла из зерновой сделки в субботу, 29 октября, после теракта на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу, суда с зерном все еще покидают Украину.

Турция продолжит работу по зерновой сделке, несмотря на выход России из соглашения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция продолжит свои усилия по поиску решения проблемы глобального продовольственного кризиса, как она это делала до сих пор, несмотря на выход России. Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу». Россия вышла из зерновой сделки в субботу, 29 октября, после теракта на Черноморском флоте. Также Москва выражала недовольство из-за того, что Запад забирает себе зерно, которое предназначалось для беднейших стран, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее Bloomberg писал, что Турция совместно с ООН продолжили работу, суда с зерном все еще покидают Украину.