01 ноября 2022

Госдеп: Россия и США не будут контактировать на саммите G20

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Госдеп США не ожидает контактов РФ и США на предстоящем саммите G20 в Индонезии Фото:

Госдеп не ожидает контактов России и США на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Речь шла о работе посольства США в Москве.

Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что США могут внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Там отметили, что администрация президента Джо Байдена не делает достаточно шагов для этого.

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Госдеп не ожидает контактов России и США на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Речь шла о работе посольства США в Москве. Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что США могут внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Там отметили, что администрация президента Джо Байдена не делает достаточно шагов для этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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