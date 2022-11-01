Госдеп: Россия и США не будут контактировать на саммите G20

Госдеп США не ожидает контактов РФ и США на предстоящем саммите G20 в Индонезии
Госдеп не ожидает контактов России и США на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube. Речь шла о работе посольства США в Москве.
Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что США могут внести больший вклад для создания успехов возможных переговоров между Россией и Украиной. Там отметили, что администрация президента Джо Байдена не делает достаточно шагов для этого.
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