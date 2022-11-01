Екатеринбургский колледж наказал преподавателя избившего студента

Екатеринбургский колледж сделал выговор преподавателю, избившему студента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский монтажный колледж (ЕМК) сделал выговор преподавателю, ударившему студента в каске кабелем по голове. Об этом сообщила пресс-служба ЕМК в ответ на запрос корреспондента URA.RU.

«По результатам служебного расследования, с учетом всех обстоятельств произошедшего, преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему назначен выговор», — следует из документа пресс-службы ЕМК.

Кроме этого, колледж считает недопустимым употребление нецензурной лексики преподавателем во время занятий. Инцидент произошел во время лекции «Введение в специальность», на которой учащимся объясняли меры предосторожности во время нахождения на строительной площадке.

Ранее URA.RU сообщало, что преподаватель ОБЖ ударил несовершеннолетнего студента кабелем по голове, чтобы продемонстрировать прочность каски. После чего, один из студентов заступился за преподавателя и назвал его поведение «нормальным».