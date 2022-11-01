01 ноября 2022

Свердловские подростки осквернили памятник ВОВ. Видео

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Мероприятия посвященные дню празднования Победы в ВОВ. Сургут , мемориал славы, цветы, две гвоздики
В Карпинске подростки нарисовали непристойные символы на мемориале ВОВ Фото:

Двое подростков из Карпинска (Свердловская область) оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Двое молодых людей решили, что именно здесь находится место, где они могут нарисовать на снегу картинки непристойного содержания. Каракули не слишком умных молодых людей — прямо на именах героев, которые воевали за родину», — сообщает очевидец в сообществе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 5:30 утра 30 октября на площади Славы. Позднее на мемориале растаял снег и записи подростков исчезли, однако свердловчане переживают, что несовершеннолетние смогут повторить поступок баллончиком с краской. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что подростки в поселке Ленинском поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее детьми заинтересовалась прокуратура. Сами несовершеннолетние пояснили, что хотели погреть колеса, чтобы быстрее ехать на самокате.

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Двое подростков из Карпинска (Свердловская область) оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Двое молодых людей решили, что именно здесь находится место, где они могут нарисовать на снегу картинки непристойного содержания. Каракули не слишком умных молодых людей — прямо на именах героев, которые воевали за родину», — сообщает очевидец в сообществе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в 5:30 утра 30 октября на площади Славы. Позднее на мемориале растаял снег и записи подростков исчезли, однако свердловчане переживают, что несовершеннолетние смогут повторить поступок баллончиком с краской. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что подростки в поселке Ленинском поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее детьми заинтересовалась прокуратура. Сами несовершеннолетние пояснили, что хотели погреть колеса, чтобы быстрее ехать на самокате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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