Двое подростков из Карпинска (Свердловская область) оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«Двое молодых людей решили, что именно здесь находится место, где они могут нарисовать на снегу картинки непристойного содержания. Каракули не слишком умных молодых людей — прямо на именах героев, которые воевали за родину», — сообщает очевидец в сообществе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в 5:30 утра 30 октября на площади Славы. Позднее на мемориале растаял снег и записи подростков исчезли, однако свердловчане переживают, что несовершеннолетние смогут повторить поступок баллончиком с краской. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что подростки в поселке Ленинском поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее детьми заинтересовалась прокуратура. Сами несовершеннолетние пояснили, что хотели погреть колеса, чтобы быстрее ехать на самокате.
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