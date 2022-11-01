Свердловские подростки осквернили памятник ВОВ. Видео

02 ноября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

В Карпинске подростки нарисовали непристойные символы на мемориале ВОВ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Двое подростков из Карпинска (Свердловская область) оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Двое молодых людей решили, что именно здесь находится место, где они могут нарисовать на снегу картинки непристойного содержания. Каракули не слишком умных молодых людей — прямо на именах героев, которые воевали за родину», — сообщает очевидец в сообществе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в 5:30 утра 30 октября на площади Славы. Позднее на мемориале растаял снег и записи подростков исчезли, однако свердловчане переживают, что несовершеннолетние смогут повторить поступок баллончиком с краской. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что подростки в поселке Ленинском поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее детьми заинтересовалась прокуратура. Сами несовершеннолетние пояснили, что хотели погреть колеса, чтобы быстрее ехать на самокате.

Двое подростков из Карпинска (Свердловская область) оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Двое молодых людей решили, что именно здесь находится место, где они могут нарисовать на снегу картинки непристойного содержания. Каракули не слишком умных молодых людей — прямо на именах героев, которые воевали за родину», — сообщает очевидец в сообществе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в 5:30 утра 30 октября на площади Славы. Позднее на мемориале растаял снег и записи подростков исчезли, однако свердловчане переживают, что несовершеннолетние смогут повторить поступок баллончиком с краской. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что подростки в поселке Ленинском поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее детьми заинтересовалась прокуратура. Сами несовершеннолетние пояснили, что хотели погреть колеса, чтобы быстрее ехать на самокате.