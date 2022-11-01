01 ноября 2022

Американский Gap полностью уходит из России

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Бренд одежды Gap прекращает работу в России Фото:
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Американский бренд одежды Gap объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Американский ритейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране», — сообщает Цветкова газете «Известия». Сейчас работающих магазинов американской компании всего 11: десять в Москве и один в Санкт-Петербурге.

При этом создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов отмечает, что у Gap уже были проблемы в России. «Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы— марка непопулярна в России», — резюмирует Перемятов.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые зарубежные компании стали прекращать деятельность в России на фоне спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита народа Донбасса.

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Американский бренд одежды Gap объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. «Американский ритейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране», — сообщает Цветкова газете «Известия». Сейчас работающих магазинов американской компании всего 11: десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. При этом создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов отмечает, что у Gap уже были проблемы в России. «Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы— марка непопулярна в России», — резюмирует Перемятов. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые зарубежные компании стали прекращать деятельность в России на фоне спецоперации на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита народа Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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