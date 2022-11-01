В «Единой России» предложили ввести единоразовую выплату для мобилизованных россиян

Турчак предложил выплатить всем мобилизованным россиянам по 195 тысяч рублей

02 ноября 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак предложил выплатить всем мобилизованным 195 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации, Андрей Турчак предложил принять закон о выплате всем мобилизованным и добровольцам по 195 тысяч рублей. В «Единой России» считают, что эта мера будет не только помощью мобилизованным, но и поможет достичь справедливости, а также выровнять выплаты гражданам, отправленным на фронт из разных регионов. «Сейчас меры соцподдержки зависят в том числе от финансовых возможностей регионов. Это порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач», — заявил Андрей Турчак в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину. По словам политика, главы субъектов РФ в праве самостоятельно устанавливать меры поддержки мобилизованных граждан. Если для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей, то в ряде других регионов речь идет лишь о разовых выплатах, которые сильно отличаются в зависимости от субъекта. Так, на Камчатке единовременная выплата составляет 150 тысяч рублей, в Кемеровской области — 200 тысяч, а в Псковской области — всего 50 тысяч рублей. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Как доложил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу Владимиру Путину, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации, Андрей Турчак предложил принять закон о выплате всем мобилизованным и добровольцам по 195 тысяч рублей. В «Единой России» считают, что эта мера будет не только помощью мобилизованным, но и поможет достичь справедливости, а также выровнять выплаты гражданам, отправленным на фронт из разных регионов. «Сейчас меры соцподдержки зависят в том числе от финансовых возможностей регионов. Это порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач», — заявил Андрей Турчак в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину. По словам политика, главы субъектов РФ в праве самостоятельно устанавливать меры поддержки мобилизованных граждан. Если для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей, то в ряде других регионов речь идет лишь о разовых выплатах, которые сильно отличаются в зависимости от субъекта. Так, на Камчатке единовременная выплата составляет 150 тысяч рублей, в Кемеровской области — 200 тысяч, а в Псковской области — всего 50 тысяч рублей. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Как доложил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу Владимиру Путину, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь.