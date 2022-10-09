В Госдуме объявили о новой льготе семьям мобилизованных

Дети россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, смогут получить бесплатные путевки на летний отдых. Об этом сообщил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Лоцманов.
«Подобная практика [выдачи или оплаты путевок в лагеря отдыха] должна быть распространена и на семьи мобилизованных», — цитирует Лоцманова ДумаТВ.Brief в своем telegram-канале. Депутат Госдумы также отметил, что раньше подобной льготой могли воспользоваться только малоимущие семьи.
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Дети россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, смогут получить бесплатные путевки на летний отдых. Об этом сообщил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Лоцманов. «Подобная практика [выдачи или оплаты путевок в лагеря отдыха] должна быть распространена и на семьи мобилизованных», — цитирует Лоцманова ДумаТВ.Brief в своем telegram-канале. Депутат Госдумы также отметил, что раньше подобной льготой могли воспользоваться только малоимущие семьи. Ранее с поручением организовать бесплатный отдых для детей мобилизованных выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. А президент России Владимир Путин, в качестве поддержи семей призванных граждан, подписал указ об освобождении семей мобилизованных от уплаты пени за услуги ЖКХ. О том, какие еще меры поддержки получат мобилизованные и их семьи, сообщает «Взгляд».