01 ноября 2022

Госдеп США: «вызовы» Китая сближают коллективный Запад

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
Представитель Вашингтона также прокомментировал визит Энтони Блинкена на саммит G7 Фото:

Союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. Такое заявление сделал Говард Соломон, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — сообщил Говард Соломон, передает ТАСС. Он уточнил, что страны Запада координируют друг друга по вопросам обеспечения стабильности и обсуждают обеспокоенности, вызванные разными заявлениями политиками Китая.

Соломон также добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет тему вызовов со стороны Китая на саммите «Большой семерки». Представитель Вашингтона 3 и 4 ноября посетит мероприятие в Мюнстере (Германия), где планируется обсуждение поддержки Украине, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен предупредил Китай из-за возможной эскалации напряженности отношений. Это случилось когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань.

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Союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. Такое заявление сделал Говард Соломон, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. «В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — сообщил Говард Соломон, передает ТАСС. Он уточнил, что страны Запада координируют друг друга по вопросам обеспечения стабильности и обсуждают обеспокоенности, вызванные разными заявлениями политиками Китая. Соломон также добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет тему вызовов со стороны Китая на саммите «Большой семерки». Представитель Вашингтона 3 и 4 ноября посетит мероприятие в Мюнстере (Германия), где планируется обсуждение поддержки Украине, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен предупредил Китай из-за возможной эскалации напряженности отношений. Это случилось когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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