Госдеп США: «вызовы» Китая сближают коллективный Запад

02 ноября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Представитель Вашингтона также прокомментировал визит Энтони Блинкена на саммит G7 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. Такое заявление сделал Говард Соломон, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. «В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — сообщил Говард Соломон, передает ТАСС. Он уточнил, что страны Запада координируют друг друга по вопросам обеспечения стабильности и обсуждают обеспокоенности, вызванные разными заявлениями политиками Китая. Соломон также добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет тему вызовов со стороны Китая на саммите «Большой семерки». Представитель Вашингтона 3 и 4 ноября посетит мероприятие в Мюнстере (Германия), где планируется обсуждение поддержки Украине, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен предупредил Китай из-за возможной эскалации напряженности отношений. Это случилось когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань.

Союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки начинают сходиться в своей позиции к действиям Китая. Такое заявление сделал Говард Соломон, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. «В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — сообщил Говард Соломон, передает ТАСС. Он уточнил, что страны Запада координируют друг друга по вопросам обеспечения стабильности и обсуждают обеспокоенности, вызванные разными заявлениями политиками Китая. Соломон также добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет тему вызовов со стороны Китая на саммите «Большой семерки». Представитель Вашингтона 3 и 4 ноября посетит мероприятие в Мюнстере (Германия), где планируется обсуждение поддержки Украине, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону. Ранее URA.RU сообщало, что Блинкен предупредил Китай из-за возможной эскалации напряженности отношений. Это случилось когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси планировала посетить Тайвань.