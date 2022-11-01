Южная Корея решила ответить на провокации КНДР, запустив ракеты

02 ноября 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Южная Корея выпустила ракеты в ответ на провокацию КНДР, сообщает агентство Yonhap Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объединенный комитет начальников штабов (Южная Корея) запустил баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии (NLL) с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency. «Южнокорейские военные провели высокоточные запуски ракет класса „воздух-поверхность“ в ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов, которое приводит агентство. Всего было выпущено три ракеты. Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря, сообщает RT. Это не первый раз, когда Северная Корея выпускает ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов (Южная Корея) запустил баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии (NLL) с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency. «Южнокорейские военные провели высокоточные запуски ракет класса „воздух-поверхность“ в ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов, которое приводит агентство. Всего было выпущено три ракеты. Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря, сообщает RT. Это не первый раз, когда Северная Корея выпускает ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.