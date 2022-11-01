01 ноября 2022

Южная Корея решила ответить на провокации КНДР, запустив ракеты

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
Южная Корея выпустила ракеты в ответ на провокацию КНДР, сообщает агентство Yonhap Фото:

Объединенный комитет начальников штабов (Южная Корея) запустил баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии (NLL) с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

«Южнокорейские военные провели высокоточные запуски ракет класса „воздух-поверхность“ в ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов, которое приводит агентство. Всего было выпущено три ракеты.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря, сообщает RT. Это не первый раз, когда Северная Корея выпускает ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

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Объединенный комитет начальников штабов (Южная Корея) запустил баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии (NLL) с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency. «Южнокорейские военные провели высокоточные запуски ракет класса „воздух-поверхность“ в ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов, которое приводит агентство. Всего было выпущено три ракеты. Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря, сообщает RT. Это не первый раз, когда Северная Корея выпускает ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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