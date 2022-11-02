Байден дважды похоронил своего сына в Ираке

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Президент США в очередной раз ошибочно заявил, что его сын погиб в Ираке, уточняет Foxbusiness Фото:

Президент США Джо Байден вновь «похоронил» своего сына, заявив, что тот погиб в Ираке. Об этом сообщает Foxbusiness.

«Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын», — сказал Байден в ходе выступления 1 октября в Хайленд-Бич (Флорида). Речь Байдена шла об инфляции в США из-за войны в Ираке. Что касается смерти сына американского президента, то он скончался от рака еще шесть лет назад. И это произошло после его возвращения из Ирака.

Ранее Джо Байден уже оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка. И он также объявлял о гибели своего сына в Ираке.

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Президент США Джо Байден вновь «похоронил» своего сына, заявив, что тот погиб в Ираке. Об этом сообщает Foxbusiness. «Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын», — сказал Байден в ходе выступления 1 октября в Хайленд-Бич (Флорида). Речь Байдена шла об инфляции в США из-за войны в Ираке. Что касается смерти сына американского президента, то он скончался от рака еще шесть лет назад. И это произошло после его возвращения из Ирака. Ранее Джо Байден уже оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка. И он также объявлял о гибели своего сына в Ираке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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