Байден по ошибке объявил о гибели своего сына в Ираке

Байден перепутал причину смерти своего сына во время выступления в Колорадо Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден перепутал причину смерти своего сына Бо Байдена заявив, что он «расстался с жизнью в Ираке». Его сын умер от опухоли мозга в 2015 году. С таким заявлением он выступил в ходе своего выступления в американском штате Колорадо.

«Только представьте. Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке», — сказал Байден, отмечая, что в Колорадо проходили подготовку военные США, которые позднее принимали участие во Второй мировой войне. Его выступление было показано в эфире Fox News.

Старший сын президента США Бо Байден проходил военную службу в Ираке в 2008—2009 годах, где получил звание майора. В 2015 году он умер от опухоли головного мозга. Бо Байден скончался в возрасте 46 лет.

Ранее Телеведущий Fox News заявил о лжи Байдена. По мнению телеведущего Стюарта Варни, заявления президента США о трех его бакалаврских степенях и успешном окончании юридического факультета являются ложью. А вице-президент Targeted Victory Мэтт Горман заявил о том, что демократическая партия рискует проиграть выборы в конгресс из-за некомпетентности Байдена.