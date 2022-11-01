Глава МВД наградил свердловского силовика за спасение ребенка

Владимир Колокольцев вручил инспектору ДПС Каменска-Уральского медаль «За спасение погибавших»

02 ноября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Римас Субачюс награжден медалью «За спасение погибавших» Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника полиции из Каменска-Уральского (Свердловская область) Римаса Субачюса, спасшего утопающего малолетнего ребенка. Награду герою вручил начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве. «Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил 30 сотрудников органов внутренних дел, проявивших мужество и героизм при спасении погибавших. Героем из Свердловской области, отмеченным государственной наградой, стал инспектор ДПС Каменска-Уральского лейтенант полиции Римас Субачюс», — сказано в сообщении. Инспектор Субачюс, находясь на выходном дне, заметил в пяти метрах от водоема, где отдыхал со своей семьей, на дне неподвижное тело. Лейтенант полиции поднял ребенка и вынес его на берег, где до приезда врачей скорой оказывал первую помощь. «Мальчика доставили в местную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Серьезных последствий для здоровья мальчика в результате случившегося удалось избежать. Взрослые поблагодарили госавтоинспектора», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника ДПС из Добрянки (Пермский край) Александра Шехирева, который на ходу остановил фуру с погибшим в ней водителем. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника полиции из Каменска-Уральского (Свердловская область) Римаса Субачюса, спасшего утопающего малолетнего ребенка. Награду герою вручил начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве. «Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил 30 сотрудников органов внутренних дел, проявивших мужество и героизм при спасении погибавших. Героем из Свердловской области, отмеченным государственной наградой, стал инспектор ДПС Каменска-Уральского лейтенант полиции Римас Субачюс», — сказано в сообщении. Инспектор Субачюс, находясь на выходном дне, заметил в пяти метрах от водоема, где отдыхал со своей семьей, на дне неподвижное тело. Лейтенант полиции поднял ребенка и вынес его на берег, где до приезда врачей скорой оказывал первую помощь. «Мальчика доставили в местную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Серьезных последствий для здоровья мальчика в результате случившегося удалось избежать. Взрослые поблагодарили госавтоинспектора», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника ДПС из Добрянки (Пермский край) Александра Шехирева, который на ходу остановил фуру с погибшим в ней водителем. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.