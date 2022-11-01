В курганском протестном городе уволился мэр

02 ноября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Врио главы Катайска Александр Карнаухов ушел с поста, его место занял Сергей Петровских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий полномочия главы города Катайска в Курганской области, где ранее жители просили провести референдум о присоединении к Свердловской области, уволился из администрации. Соответствующая информация опубликована на сайте Сбис. «Врио главы города Катайск Александр Карнаухов, период работы в администрации: с 2 марта по 1 ноября 2022 года», — говорится на сайте. На 2 ноября врио главы числится Сергей Петровских. Согласно данным сайта, ранее он возглавлял катайский дом культуры «Лучезар». В приемной главы города URA.RU подтвердили, что временно исполняющим полномочия главы города назначен Петровских. Также сотрудник администрации сообщил, что Карнаухов уволился 21 октября. URA.RU попыталось дозвониться до Карнаухова на его личный номер, который есть в распоряжении редакции, на звонок бывший врио мэра не ответил. До этого URA.RU писало, что жители Катайского округа хотят выйти из состава Курганской области и присоединиться к соседней Свердловской области. Об этом люди заявили на встрече омбудсменом Борисом Шалютиным и главой района Глебом Морозовым.

Временно исполняющий полномочия главы города Катайска в Курганской области, где ранее жители просили провести референдум о присоединении к Свердловской области, уволился из администрации. Соответствующая информация опубликована на сайте Сбис. «Врио главы города Катайск Александр Карнаухов, период работы в администрации: с 2 марта по 1 ноября 2022 года», — говорится на сайте. На 2 ноября врио главы числится Сергей Петровских. Согласно данным сайта, ранее он возглавлял катайский дом культуры «Лучезар». В приемной главы города URA.RU подтвердили, что временно исполняющим полномочия главы города назначен Петровских. Также сотрудник администрации сообщил, что Карнаухов уволился 21 октября. URA.RU попыталось дозвониться до Карнаухова на его личный номер, который есть в распоряжении редакции, на звонок бывший врио мэра не ответил. До этого URA.RU писало, что жители Катайского округа хотят выйти из состава Курганской области и присоединиться к соседней Свердловской области. Об этом люди заявили на встрече омбудсменом Борисом Шалютиным и главой района Глебом Морозовым.