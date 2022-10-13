Жители курганского округа просят провести референдум о присоединении к Свердловской области

13 октября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Жители Катайска просят провести референдум о вступлении округа в состав Свердловской области (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Катайского округа просят провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ. Соответствующая информация опубликована в соцсетях. Также ее подтвердил участник встречи — уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. «Среди населения создалось устойчивое мнение, что Катайск — это город-изгой, обделенный областным вниманием, поэтому население готово провести референдум по отсоединению района от Курганской области и присоединению его к Свердловской области», — указано в посте в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Желание провести референдум было озвучено жителями во время встречи с омбудсменом Шалютиным, главой округа Глебом Морозовым и заместителем прокурора. В разговоре с URA.RU Шалютин ответил, что к нему на встречу записались семь жителей Катайска. С одним из них пришла «группа поддержки», которая задавала вопросы о городе. Многие из тем власти «взяли на карандаш». Ближе к концу встречи возникло предложение провести референдум. «Тема о проведении референдума не относится к ведению уполномоченного, тем не менее я обещал довести информацию до руководства области», — говорит омбудсмен. Глава Катайского округа Глеб Морозов от комментариев в разговоре с URA.RU отказался и попросил направить официальный запрос. Редакция отправила обращения в администрацию округа и в правительство Курганской области. На момент публикации ответы не поступили. Жители Катайска ранее жаловались в URA.RU на благоустройство (мусор и неухоженные газоны в центре города). «У нас ничего толком нет, никто ни за что не отвечает. Наш город как будто вообще не относится в Курганской области. В этом году власти лишили нас Дня города, который ежегодно проводится летом, хотя деньги на его проведение якобы были выделены», — рассказала URA.RU одна из жительниц города, пожелавшая остаться анонимной. Кроме того, местные жители недовольны медицинским обслуживанием в больнице. Они жалуются на дефицит кадров и качество оказания услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители Катайского округа просят провести референдум по выходу из состава Курганской области и присоединению к Свердловской области, с которой граничит их округ. Соответствующая информация опубликована в соцсетях. Также ее подтвердил участник встречи — уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. «Среди населения создалось устойчивое мнение, что Катайск — это город-изгой, обделенный областным вниманием, поэтому население готово провести референдум по отсоединению района от Курганской области и присоединению его к Свердловской области», — указано в посте в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Желание провести референдум было озвучено жителями во время встречи с омбудсменом Шалютиным, главой округа Глебом Морозовым и заместителем прокурора. В разговоре с URA.RU Шалютин ответил, что к нему на встречу записались семь жителей Катайска. С одним из них пришла «группа поддержки», которая задавала вопросы о городе. Многие из тем власти «взяли на карандаш». Ближе к концу встречи возникло предложение провести референдум. «Тема о проведении референдума не относится к ведению уполномоченного, тем не менее я обещал довести информацию до руководства области», — говорит омбудсмен. Глава Катайского округа Глеб Морозов от комментариев в разговоре с URA.RU отказался и попросил направить официальный запрос. Редакция отправила обращения в администрацию округа и в правительство Курганской области. На момент публикации ответы не поступили. Жители Катайска ранее жаловались в URA.RU на благоустройство (мусор и неухоженные газоны в центре города). «У нас ничего толком нет, никто ни за что не отвечает. Наш город как будто вообще не относится в Курганской области. В этом году власти лишили нас Дня города, который ежегодно проводится летом, хотя деньги на его проведение якобы были выделены», — рассказала URA.RU одна из жительниц города, пожелавшая остаться анонимной. Кроме того, местные жители недовольны медицинским обслуживанием в больнице. Они жалуются на дефицит кадров и качество оказания услуг.