Жильцы курганского дома незаконно перегородили дорогу к главному парку. Фото

02 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Из-за забора горожанам приходится обходить часть тропы вдоль ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возле дома, находящегося возле ЦПКиО, установили забор до реки Битевки, из-за чего была прервана пешеходная дорога вдоль водоема, и стало сложнее попасть в парк и в ближайшие организации. Об этом URA.RU рассказал горожанин. Представители власти заявили, что сотрудники управляющей компании во время установки забора нарушили обязательные требования. «Раньше постоянно ходили по тропе вдоль Битевки. Сейчас из-за забора приходится обходить этот участок, и в парк стало попасть труднее. Также стало сложнее попасть и в организации, которые расположены рядом. Пока ворота открыты, но это явно будет не всегда, потому что в таком случае установка забора выглядит бессмысленно», — сообщил горожанин. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что власти провели контрольные мероприятия в отношении земельного участка на ул. Карельцева, 109 и прилегающей к нему территории, где установили забор. Проверяющие выяснили, что представители дома использовали территорию земель неразграниченной госсобственности без предусмотренных законом прав на участок. «Управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирным домом № 109 по ул. Карельцева, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Организации предложено в установленный срок принять меры по оформлению прав на земельный участок или освобождению территории», — добавили в мэрии. Забор установили возле дома, расположенного на ул. Карельцева, 109 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти признали незаконным озаборивание территории возле ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле дома, находящегося возле ЦПКиО, установили забор до реки Битевки, из-за чего была прервана пешеходная дорога вдоль водоема, и стало сложнее попасть в парк и в ближайшие организации. Об этом URA.RU рассказал горожанин. Представители власти заявили, что сотрудники управляющей компании во время установки забора нарушили обязательные требования. «Раньше постоянно ходили по тропе вдоль Битевки. Сейчас из-за забора приходится обходить этот участок, и в парк стало попасть труднее. Также стало сложнее попасть и в организации, которые расположены рядом. Пока ворота открыты, но это явно будет не всегда, потому что в таком случае установка забора выглядит бессмысленно», — сообщил горожанин. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что власти провели контрольные мероприятия в отношении земельного участка на ул. Карельцева, 109 и прилегающей к нему территории, где установили забор. Проверяющие выяснили, что представители дома использовали территорию земель неразграниченной госсобственности без предусмотренных законом прав на участок. «Управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирным домом № 109 по ул. Карельцева, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Организации предложено в установленный срок принять меры по оформлению прав на земельный участок или освобождению территории», — добавили в мэрии.