В мэрии Сургута назначили главного архитектора

02 ноября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Ранее Алексей Фокеев занимал должность главы департамента архитектуры Фото: Алексей Андронов © URA.RU Бывший глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев стал главным архитектором города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Фокеев уже назначен главным архитектором Сургута и приступил к работе. В дела, конечно, еще вникает. Но радует, что говорить с ним можно на одном языке. Он в теме и навыки, которые получил в ходе работы директор департамента архитектуры и градостроительства несколько лет назад, он не растерял», — рассказал инсайдер из строительной отрасли города. Информация о назначении Фокеева указана также и на сайте мэрии Сургута. Там значится, что чиновник является главным архитектором и параллельно занимает пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации Сургута назревает отставка директора департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Владимира Астраханцева. К Астраханцеву есть претензии как к управленцу. Он не показывает себя как эффективный менеджер и организатор процессов. Хотя к его квалификации как архитектора вопросов нет.

Бывший глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев стал главным архитектором города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Фокеев уже назначен главным архитектором Сургута и приступил к работе. В дела, конечно, еще вникает. Но радует, что говорить с ним можно на одном языке. Он в теме и навыки, которые получил в ходе работы директор департамента архитектуры и градостроительства несколько лет назад, он не растерял», — рассказал инсайдер из строительной отрасли города. Информация о назначении Фокеева указана также и на сайте мэрии Сургута. Там значится, что чиновник является главным архитектором и параллельно занимает пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации Сургута назревает отставка директора департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Владимира Астраханцева. К Астраханцеву есть претензии как к управленцу. Он не показывает себя как эффективный менеджер и организатор процессов. Хотя к его квалификации как архитектора вопросов нет.