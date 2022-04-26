В мэрии Сургута назревает отставка главного архитектора. Инсайд

26 апреля 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

В мэрии Сургута намечается отставка главного архитектора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В администрации Сургута назревает отставка директора департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Владимира Астраханцева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «К Астраханцеву есть претензии как к управленцу. Он не показывает себя как эффективный менеджер и организатор процессов. Хотя к его квалификации как архитектора вопросов нет. Есть информация, что на его место может прийти Александр Коновалов, который прежде работал в „Корпорации развития Пермского края“ и взаимодействовал там с нынешним заместителем главы Сургута по строительству Григорием Невоструевым, работавшим на тот момент в краевом правительстве», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU из мэрии Сургута сообщил, что претензии к Астраханцеву, действительно, есть, но никаких кадровых решений еще не принято. «Еще не существует никакого шорт-листа с кандидатами на позицию директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировал собеседник агентства. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута заявили URA.RU, что не подтверждают информацию о предстоящих кадровых перестановках в этом структурном подразделении. Ранее URA.RU сообщало, что Астраханцев был назначен на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута в августе 2021 года. До этого он занимал позицию заместителя директора института регионального и городского планирования Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В администрации Сургута назревает отставка директора департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Владимира Астраханцева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «К Астраханцеву есть претензии как к управленцу. Он не показывает себя как эффективный менеджер и организатор процессов. Хотя к его квалификации как архитектора вопросов нет. Есть информация, что на его место может прийти Александр Коновалов, который прежде работал в „Корпорации развития Пермского края“ и взаимодействовал там с нынешним заместителем главы Сургута по строительству Григорием Невоструевым, работавшим на тот момент в краевом правительстве», — сообщил инсайдер. Источник URA.RU из мэрии Сургута сообщил, что претензии к Астраханцеву, действительно, есть, но никаких кадровых решений еще не принято. «Еще не существует никакого шорт-листа с кандидатами на позицию директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировал собеседник агентства. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута заявили URA.RU, что не подтверждают информацию о предстоящих кадровых перестановках в этом структурном подразделении. Ранее URA.RU сообщало, что Астраханцев был назначен на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута в августе 2021 года. До этого он занимал позицию заместителя директора института регионального и городского планирования Перми.