Тюменец нанес товарищу смертельный удар ножом

На допросе обвиняемый свою вину признал и подробно рассказал о произошедшем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюменской области ударил знакомого ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался. Об этом URA.RU рассказали в Cледственном комитете России по Тюменской области.

«20 июля 2022 года в ограде дома, расположенного по улице Абатской в селе Абатское, Абатского района 51-летний обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе со своим знакомым. Между мужчинами возник конфликт. Тюменец схватил нож и нанес 44-летнему собутыльнику не менее двух ударов ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, от полученных ранений скончался», — рассказали в ведомстве.

Тюменец обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На допросе обвиняемый признался в содеянном и рассказал о произошедшем. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за возникшего по пути в кафе конфликта тюменец нанес приятелю удар ножом в грудь. Свидетелем происшествия стал подвезший их таксист.