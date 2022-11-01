Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Иркутске

Самолет летел из Душанбе в Иркутск
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Душанбе, экстренно сел в аэропорту Иркутска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«У Airbus A320, выполнявшего рейс Душанбе-Иркутск, произошло разрушение пневматиков. Пострадавших нет», — отметили в «Уральских авиалиниях».
Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи.
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