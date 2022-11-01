01 ноября 2022

Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Иркутске

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет летел из Душанбе в Иркутск Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Душанбе, экстренно сел в аэропорту Иркутска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«У Airbus A320, выполнявшего рейс Душанбе-Иркутск, произошло разрушение пневматиков. Пострадавших нет», — отметили в «Уральских авиалиниях».

Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Душанбе, экстренно сел в аэропорту Иркутска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «У Airbus A320, выполнявшего рейс Душанбе-Иркутск, произошло разрушение пневматиков. Пострадавших нет», — отметили в «Уральских авиалиниях». Ранее агентство писало, что в аэропорту Кольцово благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над столицей Урала. Самолет выполнял рейс Екатеринбург — Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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