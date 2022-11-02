Шойгу обвинил США в предательстве своих союзников в борьбе за мировое господство

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США стремятся уничтожить экономику РФ и сохранить мировое господство Фото:

Сложившаяся ситуация на Украине выгодна США, так как ее можно использовать для сохранения мирового господства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Также он подчеркнул, что основной целью Америки и Запада в целом является уничтожение экономики России.

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Сложившаяся ситуация на Украине выгодна США, так как ее можно использовать для сохранения мирового господства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Также он подчеркнул, что основной целью Америки и Запада в целом является уничтожение экономики России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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