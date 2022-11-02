Шойгу обвинил США в предательстве своих союзников в борьбе за мировое господство

США стремятся уничтожить экономику РФ и сохранить мировое господство
Сложившаяся ситуация на Украине выгодна США, так как ее можно использовать для сохранения мирового господства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Также он подчеркнул, что основной целью Америки и Запада в целом является уничтожение экономики России.
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