Шойгу обвинил США в предательстве своих союзников в борьбе за мировое господство

02 ноября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

США стремятся уничтожить экономику РФ и сохранить мировое господство Фото: miliman/pickupimage.com Сложившаяся ситуация на Украине выгодна США, так как ее можно использовать для сохранения мирового господства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Также он подчеркнул, что основной целью Америки и Запада в целом является уничтожение экономики России.

Сложившаяся ситуация на Украине выгодна США, так как ее можно использовать для сохранения мирового господства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе», — пояснил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Также он подчеркнул, что основной целью Америки и Запада в целом является уничтожение экономики России.