Напавший на пермский вуз требует повторной психиатрической экспертизы

Бекмансуров хочет избежать колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете, просит провести повторную судмедэкспертизу. Об этом он заявил во время заседания суда.

«Во время проведения судебной медицинской экспертизы сотрудники конвойной службы оскорбляли меня нецензурной бранью, забрали личные вещи. Я дал не полные ответы на вопросы специалистов, проводивших экспертизу. Кроме того, у меня была сильная боль в горле, из-за чего было тяжело говорить», — сказал на суде Бекмансуров.

Во время проведения экспертизы Бекмансурова опрашивали пять специалистов, все беседы проводились днем. Он обращался с жалобой на действия сотрудников конвойной службы в прокуратуру, но ответом остался недоволен, следует из показаний обвиняемого.

Ранее, как рассказывало URA.RU, Бекмансуров заявил, что не согласен с результатом судмедэкспертизы, которая признала его вменяемым. По его словам, на момент совершения преступления и сейчас у него имеется психическое расстройство. Он устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Бекмансуров полностью признал вину. Причиной преступления он назвал немотивированную агрессию.