Экс-полицейские наркоконтроля из ХМАО получили срок за серию преступлений

02 ноября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Пять бывших полицейских из Сургута получили тюремный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте пятерым бывшим сотрудникам отдела контроля за оборотом наркотиков изменили наказание с домашнего ареста на тюремный срок. Их судили за ряд преступлений, в том числе за фальсификацию доказательств, сбыт наркотических средств, похищение человека и другие. «Мигранов получил 13 лет строгого режима и штраф в размере 1,7 миллиона рублей. Агеев получил 15 лет в колонии строго режима и лишился звания капитана. Медведев получил лишение звания капитана полиции, 18 лет строгого режима и штраф миллион рублей. Лысенко — четыре года общего режима. Крюков — 17 лет», — передает журналист агентства из зала суда, где зачитывают приговор. Зал суда URA.RU Ранее URA.RU писало, что всего в деле пять фигурантов — это бывшие сотрудники ОКОН УМВД России по городу Сургуту Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища, похищении человека.

В Сургуте пятерым бывшим сотрудникам отдела контроля за оборотом наркотиков изменили наказание с домашнего ареста на тюремный срок. Их судили за ряд преступлений, в том числе за фальсификацию доказательств, сбыт наркотических средств, похищение человека и другие. «Мигранов получил 13 лет строгого режима и штраф в размере 1,7 миллиона рублей. Агеев получил 15 лет в колонии строго режима и лишился звания капитана. Медведев получил лишение звания капитана полиции, 18 лет строгого режима и штраф миллион рублей. Лысенко — четыре года общего режима. Крюков — 17 лет», — передает журналист агентства из зала суда, где зачитывают приговор. Ранее URA.RU писало, что всего в деле пять фигурантов — это бывшие сотрудники ОКОН УМВД России по городу Сургуту Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища, похищении человека.