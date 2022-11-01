Курганские полицейские рискуют остаться без премий к празднику

В Курганской области некоторые полицейские опасаются, что сотрудники УМВД, не имеющие руководящих постов останутся без премии, которую выплачивают ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с управлением.
«Руководящий состав получит премии точно. Обычные сотрудники — под большим вопросом. Больше шансов у тех, кто не имеет взысканий, а таких меньшинство. Но даже в таком случае — не факт», — рассказал источник.
Другой источник уточнил, что премия является поощрением и назначается на усмотрение непосредственного руководителя. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU ответили, что вопросы, связанные с этими премиями решат министерство, а не управление.
Ранее президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев объяснял URA.RU, что всем премию к профессиональному празднику выдавать не будут. Ее получат только сотрудники, проявившие себя. Также он добавил, что премия необязательно выплачивается в денежном эквиваленте.
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