01 ноября 2022

Курганские полицейские рискуют остаться без премий к празднику

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
По мнению источника, больше шансов получить премию у сотрудников, не имеющих взысканий Фото:

В Курганской области некоторые полицейские опасаются, что сотрудники УМВД, не имеющие руководящих постов останутся без премии, которую выплачивают ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с управлением.

«Руководящий состав получит премии точно. Обычные сотрудники — под большим вопросом. Больше шансов у тех, кто не имеет взысканий, а таких меньшинство. Но даже в таком случае — не факт», — рассказал источник.

Другой источник уточнил, что премия является поощрением и назначается на усмотрение непосредственного руководителя. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU ответили, что вопросы, связанные с этими премиями решат министерство, а не управление.

Ранее президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев объяснял URA.RU, что всем премию к профессиональному празднику выдавать не будут. Ее получат только сотрудники, проявившие себя. Также он добавил, что премия необязательно выплачивается в денежном эквиваленте.

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В Курганской области некоторые полицейские опасаются, что сотрудники УМВД, не имеющие руководящих постов останутся без премии, которую выплачивают ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с управлением. «Руководящий состав получит премии точно. Обычные сотрудники — под большим вопросом. Больше шансов у тех, кто не имеет взысканий, а таких меньшинство. Но даже в таком случае — не факт», — рассказал источник. Другой источник уточнил, что премия является поощрением и назначается на усмотрение непосредственного руководителя. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU ответили, что вопросы, связанные с этими премиями решат министерство, а не управление. Ранее президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев объяснял URA.RU, что всем премию к профессиональному празднику выдавать не будут. Ее получат только сотрудники, проявившие себя. Также он добавил, что премия необязательно выплачивается в денежном эквиваленте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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