По мнению Дениса Майданова, с помощью гуманитарной помощи жители повышают боевой дух солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский певец, композитор и депутат Госдумы РФ Денис Майданов предложил челябинцам присоединиться к акции помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Как сообщил артист в видео, опубликованном в челябинской официальной группе Народного фронта (ОНФ), многие его коллеги из разных сфер уже приняли участие в сборах.

«Наступил момент, когда от каждого из нас зависит судьба нашей страны. Народный фронт открыл региональный сбор в Челябинской области для помощи вашим землякам, которые защищают наше отечество на передовой», — сообщил в видео Майданов.

Он также призвал помочь мобилизованным жителям региона, которые в настоящий момент готовятся к отправке на фронт. По словам артиста, помощь из дома повышает боевой дух военнослужащих.

В конце октября реготделением ОНФ на передовую была организована отправка крупной партии гуманитарного груза. Всего отправили более трех с половиной тысяч консерв, более двух тысяч упаковок макарон и круп, 400 килограммов сладостей, продукты быстрого приготовления, сахар, чай и кофе.

Помимо организации сборов Народный фронт в Челябинской области занимается решением вопросов, связанных с частичной мобилизации. Несмотря на ее завершение, у многих жителей остались вопросы, которые и помогают решать специалисты ОНФ.