Кремль обвинил Запад в безответственности из-за разговоров о ядерном оружии

Запад целенаправленно делает акцент на ядерное вооружение, считает Дмитрий Песков
Запад целенаправленно обсуждает вопрос ядерного оружия, что является безответственным решением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет целенаправленная накачка темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения к этому присоединяться и считаем ее [тему] весьма безответственной», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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