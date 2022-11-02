Кремль обвинил Запад в безответственности из-за разговоров о ядерном оружии

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Запад целенаправленно делает акцент на ядерное вооружение, считает Дмитрий Песков Фото:

Запад целенаправленно обсуждает вопрос ядерного оружия, что является безответственным решением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет целенаправленная накачка темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения к этому присоединяться и считаем ее [тему] весьма безответственной», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Запад целенаправленно обсуждает вопрос ядерного оружия, что является безответственным решением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет целенаправленная накачка темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения к этому присоединяться и считаем ее [тему] весьма безответственной», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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