Курганец проиграл суд военкомату из-за частичной мобилизации

Житель Кургана пытался обжаловать решение призывной комиссии по мобилизации, связанной с вручением ему повестки. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.
«Он [истец] обжаловал решение призывной комиссии по мобилизации. Административно-исковые требования [истца] к Военному комиссариату, призывной комиссии по мобилизации Военного комиссариата г. Кургана об отмене решения повестки о возложении обязанностей оставили без удовлетворения», — рассказали в суде.
Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. По данным Минобороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан. Представители власти Курганской области сообщали, что поддерживают мобилизованных из региона, привозя им необходимую еду, одежду и оборудование, в том числе переданные местными жителями. Также в военной части в Елани мобилизованных помогают обучать инструкторы и медики из Курганской области.
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