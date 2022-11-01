Бывший актив челябинского депутата Госдумы продают за 4,2 млрд рублей

02 ноября 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Активы хотят продать за 4,2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области объявили о продаже компании «Здоровая Ферма», ранее принадлежавшей депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. Как URA.RUсообщили в пресс-службе контролирующего активы банка «Траст», стоимость оценили в 4,2 млрд рублей. «Банк непрофильных активов „Траст“ готовит к продаже одного из крупнейших производителей мяса птицы на Урале — компанию „Здоровая Ферма“. Банк рассчитывает получить за актив не менее 4,2 млрд рублей», — рассказали в URA.RU в банке. Открытые торги пройдут на повышение в декабре. На продажу будет выставлено 100% долей в компаниях группы. Среди них: ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». В лот войдут Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики. По данным аналитиков финансового учреждения, группа компаний занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 тысяч тонн мяса птицы в год, 18 тысяч тонн продукции мясной переработки и 240 тысяч тонн кормов. Рассказывая о преимуществах актива, в «Трасте» указали на то, что в 2012 году птицефабрики были модернизированы. Мощность инкубатория Аргаяшской фабрики составляет 55 млн яиц в год, инкубатория Кунашакской — 41 55 млн яиц в год. В банке отметили: по итогам 2021 года выручка группы компаний «Здоровая Ферма» составила порядка 10 млрд рублей. О планах продажи «Здоровой Фермы» заговорили в ноябре 2021 года. Тогда стало известно, что активы разделят, выделив свинокомплекс «Родниковский». Заинтересованность в его покупке проявляли группа «Ариант» и один из федеральных игроков рынка. Однако дальше этого дело не пошло: в марте 2022 года свинокомплекс с продажи сняли из-за отсутствия покупателей.

В Челябинской области объявили о продаже компании «Здоровая Ферма», ранее принадлежавшей депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. Как URA.RUсообщили в пресс-службе контролирующего активы банка «Траст», стоимость оценили в 4,2 млрд рублей. «Банк непрофильных активов „Траст“ готовит к продаже одного из крупнейших производителей мяса птицы на Урале — компанию „Здоровая Ферма“. Банк рассчитывает получить за актив не менее 4,2 млрд рублей», — рассказали в URA.RU в банке. Открытые торги пройдут на повышение в декабре. На продажу будет выставлено 100% долей в компаниях группы. Среди них: ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». В лот войдут Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики. По данным аналитиков финансового учреждения, группа компаний занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 тысяч тонн мяса птицы в год, 18 тысяч тонн продукции мясной переработки и 240 тысяч тонн кормов. Рассказывая о преимуществах актива, в «Трасте» указали на то, что в 2012 году птицефабрики были модернизированы. Мощность инкубатория Аргаяшской фабрики составляет 55 млн яиц в год, инкубатория Кунашакской — 41 55 млн яиц в год. В банке отметили: по итогам 2021 года выручка группы компаний «Здоровая Ферма» составила порядка 10 млрд рублей. О планах продажи «Здоровой Фермы» заговорили в ноябре 2021 года. Тогда стало известно, что активы разделят, выделив свинокомплекс «Родниковский». Заинтересованность в его покупке проявляли группа «Ариант» и один из федеральных игроков рынка. Однако дальше этого дело не пошло: в марте 2022 года свинокомплекс с продажи сняли из-за отсутствия покупателей.