В Челябинске вырос спрос на коммерческую недвижимость

02 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Спрос на офисы и складские помещения в Челябинске вырос за два месяца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске за последние два месяца вырос спрос на коммерческую недвижимость стоимостью до 30 млн рублей. Об этом рассказал директор АН «А1» Степан Подпятников. «С сентября 2022 года наибольший спрос мы наблюдаем по коммерческой недвижимости стоимостью до 30 млн рублей. Покупатели подобных объектов стремятся сохранить и приумножить свои денежные средства. Также клиенты активно приобретают складские помещения», — поделился Подпятников. По словам Подпятникова, интерес к складским помещениям в Челябинске вырос по причине увеличения интернет-магазинов. Такие здания стоят дешевле, чем торговые объекты. Стоимость аренды складской недвижимости в среднем составляет 500 рублей за квадратный метр, в то время как торговая обойдется покупателю вдвое дороже. Ранее директор АН «А1» рассказал, что в Челябинске для инвесторов выгоднее вкладывать сбережения в коммерческую недвижимость, чем в жилую. Если квартира будет окупаться 15-16 лет, то офисное или торговое помещение — вдвое меньше.

В Челябинске за последние два месяца вырос спрос на коммерческую недвижимость стоимостью до 30 млн рублей. Об этом рассказал директор АН «А1» Степан Подпятников. «С сентября 2022 года наибольший спрос мы наблюдаем по коммерческой недвижимости стоимостью до 30 млн рублей. Покупатели подобных объектов стремятся сохранить и приумножить свои денежные средства. Также клиенты активно приобретают складские помещения», — поделился Подпятников. По словам Подпятникова, интерес к складским помещениям в Челябинске вырос по причине увеличения интернет-магазинов. Такие здания стоят дешевле, чем торговые объекты. Стоимость аренды складской недвижимости в среднем составляет 500 рублей за квадратный метр, в то время как торговая обойдется покупателю вдвое дороже. Ранее директор АН «А1» рассказал, что в Челябинске для инвесторов выгоднее вкладывать сбережения в коммерческую недвижимость, чем в жилую. Если квартира будет окупаться 15-16 лет, то офисное или торговое помещение — вдвое меньше.