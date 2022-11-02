Мать Собчак Людмила Нарусова заявила, что ее дочь скоро вернется в Россию

Мать Собчак Людмила Нарусова подтвердила израильское гражданство дочери

02 ноября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Собчак уехала из России в конце октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналистка Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля и уехавшая из России, скоро вернется в РФ. Об этом заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. «Будет [в России], очень скоро», — ответила Нарусова РИА Новости на вопрос, будет ли Собчак возвращаться в РФ. Она подчеркнула, что у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Нарусова также подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт, напомнив, что закон в РФ разрешает двойное граждатство. Ранее появилась информация, что Собчак с израильским паспортом пешком перешла границу Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО ее коммерческого директора Кирилла Суханова и по делу о вымогательстве. Также арестован бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Через несколько дней Собчак впервые высказалась о ситуации, подчеркнув, что находится в беде.

Журналистка Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля и уехавшая из России, скоро вернется в РФ. Об этом заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. «Будет [в России], очень скоро», — ответила Нарусова РИА Новости на вопрос, будет ли Собчак возвращаться в РФ. Она подчеркнула, что у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Нарусова также подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт, напомнив, что закон в РФ разрешает двойное граждатство. Ранее появилась информация, что Собчак с израильским паспортом пешком перешла границу Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО ее коммерческого директора Кирилла Суханова и по делу о вымогательстве. Также арестован бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Через несколько дней Собчак впервые высказалась о ситуации, подчеркнув, что находится в беде.