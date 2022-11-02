Мать Собчак Людмила Нарусова заявила, что ее дочь скоро вернется в Россию

Мать Собчак Людмила Нарусова подтвердила израильское гражданство дочери
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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Собчак уехала из России в конце октября Фото:
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Дело Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля и уехавшая из России, скоро вернется в РФ. Об этом заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

«Будет [в России], очень скоро», — ответила Нарусова РИА Новости на вопрос, будет ли Собчак возвращаться в РФ. Она подчеркнула, что у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Нарусова также подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт, напомнив, что закон в РФ разрешает двойное граждатство.

Ранее появилась информация, что Собчак с израильским паспортом пешком перешла границу Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО ее коммерческого директора Кирилла Суханова и по делу о вымогательстве. Также арестован бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Через несколько дней Собчак впервые высказалась о ситуации, подчеркнув, что находится в беде.

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Журналистка Ксения Собчак, имеющая гражданство Израиля и уехавшая из России, скоро вернется в РФ. Об этом заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. «Будет [в России], очень скоро», — ответила Нарусова РИА Новости на вопрос, будет ли Собчак возвращаться в РФ. Она подчеркнула, что у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве. Нарусова также подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт, напомнив, что закон в РФ разрешает двойное граждатство. Ранее появилась информация, что Собчак с израильским паспортом пешком перешла границу Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО ее коммерческого директора Кирилла Суханова и по делу о вымогательстве. Также арестован бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Через несколько дней Собчак впервые высказалась о ситуации, подчеркнув, что находится в беде.
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