Волонтеры из Курганской области шьют и вяжут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, пятиточечники (сидушки) и пояса из собачьей шерсти. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.
«Мы помогаем, чем можем. Те, кто умеют шить изготавливают для парней пятиточечники, балаклавы, повязки на руки. Вязальщицы вяжут бойцам теплые носки. Даже бабушки у нас при деле. Среди нас есть даже те, кто прядет пояса из собачьей шерсти. Совсем скоро мы их уже отправим нашим ребятам», — говорится в видео, опубликованном в чате.
О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
Волонтеры из Курганской области шьют для мобилизованных пятиточечники
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Мобилизованным необходима теплая одежда
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Балаклавы, носки и повязки на руки будут отправлены бойцам в зону СВО
Волонтеры из Курганской области шьют и вяжут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, пятиточечники (сидушки) и пояса из собачьей шерсти. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Мы помогаем, чем можем. Те, кто умеют шить изготавливают для парней пятиточечники, балаклавы, повязки на руки. Вязальщицы вяжут бойцам теплые носки. Даже бабушки у нас при деле. Среди нас есть даже те, кто прядет пояса из собачьей шерсти. Совсем скоро мы их уже отправим нашим ребятам», — говорится в видео, опубликованном в чате. Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских вязальщиц за теплые носки. Также сообщалось, что курганские волонтеры отправили на фронт несколько десятков пауэрбанков. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.