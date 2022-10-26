26 октября 2022

Курганцы шьют для бойцов СВО пятиточечники и пояса из собачьей шерсти. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцам СВО также отправляют балаклавы, толстовки и трусы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Курганской области шьют и вяжут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, пятиточечники (сидушки) и пояса из собачьей шерсти. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.

«Мы помогаем, чем можем. Те, кто умеют шить изготавливают для парней пятиточечники, балаклавы, повязки на руки. Вязальщицы вяжут бойцам теплые носки. Даже бабушки у нас при деле. Среди нас есть даже те, кто прядет пояса из собачьей шерсти. Совсем скоро мы их уже отправим нашим ребятам», — говорится в видео, опубликованном в чате.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских вязальщиц за теплые носки. Также сообщалось, что курганские волонтеры отправили на фронт несколько десятков пауэрбанков.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

Волонтеры из Курганской области шьют для мобилизованных пятиточечники
Мобилизованным необходима теплая одежда
Балаклавы, носки и повязки на руки будут отправлены бойцам в зону СВО

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Волонтеры из Курганской области шьют и вяжут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, пятиточечники (сидушки) и пояса из собачьей шерсти. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Мы помогаем, чем можем. Те, кто умеют шить изготавливают для парней пятиточечники, балаклавы, повязки на руки. Вязальщицы вяжут бойцам теплые носки. Даже бабушки у нас при деле. Среди нас есть даже те, кто прядет пояса из собачьей шерсти. Совсем скоро мы их уже отправим нашим ребятам», — говорится в видео, опубликованном в чате. Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских вязальщиц за теплые носки. Также сообщалось, что курганские волонтеры отправили на фронт несколько десятков пауэрбанков. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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