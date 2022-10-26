Бойцам СВО также отправляют балаклавы, толстовки и трусы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Курганской области шьют и вяжут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, пятиточечники (сидушки) и пояса из собачьей шерсти. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.

«Мы помогаем, чем можем. Те, кто умеют шить изготавливают для парней пятиточечники, балаклавы, повязки на руки. Вязальщицы вяжут бойцам теплые носки. Даже бабушки у нас при деле. Среди нас есть даже те, кто прядет пояса из собачьей шерсти. Совсем скоро мы их уже отправим нашим ребятам», — говорится в видео, опубликованном в чате.

Ранее URA.RU писало, что бойцы из зоны СВО поблагодарили курганских вязальщиц за теплые носки. Также сообщалось, что курганские волонтеры отправили на фронт несколько десятков пауэрбанков.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

Волонтеры из Курганской области шьют для мобилизованных пятиточечники Telegram-канал

Мобилизованным необходима теплая одежда Telegram-канал