В Новой Каховке опровергли информацию о принудительной эвакуации

Жителей Новой Каховки в Херсонской области не станут принудительно вывозить из города. Уехать из поселения люди могут исключительно на добровольной основе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
«У нас таких указания не было. О принудительной эвакуации речи не идет. Мы рассказываем людям, куда они поедут, а дальше они сами принимают для себя решение о выезде», — рассказал Агаев.
Представитель администрации отметил, что людей отправляют отдыхать в лучшие санатории Краснодарского края, где им также помогут с получением жилищных сертификатов.
«Автобусы отправляются каждый день в 10:00 до Крыма. Они доезжают до Джанкоя, а далее людей переправляют поездом в Туапсе», — дополнил Руслан Агаев.
Ранее власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
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Жителей Новой Каховки в Херсонской области не станут принудительно вывозить из города. Уехать из поселения люди могут исключительно на добровольной основе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. «У нас таких указания не было. О принудительной эвакуации речи не идет. Мы рассказываем людям, куда они поедут, а дальше они сами принимают для себя решение о выезде», — рассказал Агаев. Представитель администрации отметил, что людей отправляют отдыхать в лучшие санатории Краснодарского края, где им также помогут с получением жилищных сертификатов. «Автобусы отправляются каждый день в 10:00 до Крыма. Они доезжают до Джанкоя, а далее людей переправляют поездом в Туапсе», — дополнил Руслан Агаев. Ранее власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.