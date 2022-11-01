Тюменец получил уникальную награду от президента России

Тюменца наградили медалью от президента России «За труды в культуре и искусстве». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Указом президента России награжден председатель правления Тюменского регионального отделения „Творческого союза художников России“ Олег Васильев. Такая медаль вручена жителю Тюменской области впервые», — сообщает информационный центр.
Также награды от президента России, в преддверии Дня народного единства, были вручены 39 тюменцам и четырем трудовым коллективам. Губернатор Тюменской области Александр Моор подметил, что такие граждане — гордость области. «Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными и нашему региону, и всей стране», — подчеркнул губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области избрали главу Казанского района. Этот район один из трех в регионе, который граничит с Казахстаном.
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