01 ноября 2022

Тюменец получил уникальную награду от президента России

Тюменца наградили медалью «За труды в культуре и искусстве»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, букет, цветы
Также были награждены 39 тюменцев и четыре трудовых коллектива Фото:

Тюменца наградили медалью от президента России «За труды в культуре и искусстве». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Указом президента России награжден председатель правления Тюменского регионального отделения „Творческого союза художников России“ Олег Васильев. Такая медаль вручена жителю Тюменской области впервые», — сообщает информационный центр.

Также награды от президента России, в преддверии Дня народного единства, были вручены 39 тюменцам и четырем трудовым коллективам. Губернатор Тюменской области Александр Моор подметил, что такие граждане — гордость области. «Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными и нашему региону, и всей стране», — подчеркнул губернатор.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области избрали главу Казанского района. Этот район один из трех в регионе, который граничит с Казахстаном.

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Тюменца наградили медалью от президента России «За труды в культуре и искусстве». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Указом президента России награжден председатель правления Тюменского регионального отделения „Творческого союза художников России“ Олег Васильев. Такая медаль вручена жителю Тюменской области впервые», — сообщает информационный центр. Также награды от президента России, в преддверии Дня народного единства, были вручены 39 тюменцам и четырем трудовым коллективам. Губернатор Тюменской области Александр Моор подметил, что такие граждане — гордость области. «Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными и нашему региону, и всей стране», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области избрали главу Казанского района. Этот район один из трех в регионе, который граничит с Казахстаном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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