В ХМАО депутаты перенесли решение об отставке мэра из-за отсутствия мнения губернатора

02 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Заседание совета депутатов отложено до 16 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заседание совета депутатов городского поселения Барсово (ХМАО), одним из вопросов которого была отставка мэра населенного пункта, было отложено. Причиной стало отсутствие оценки ситуации главой региона Натальей Комаровой. Об этом URA.RU сообщил глава Барсово Вячеслав Поздняков. «Действительно, заседания было отложено по причине отсутствия мнения губернатора Натальи Комаровой. Следующее заседание назначено на 16 ноября», — рассказал URA.RU мэр Барсово Вячеслав Поздняков. Ранее депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако ситуация с отставкой осложняется тем фактом, что для принятия отставки депутаты должны проголосовать за нее единогласно. А один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против.

Заседание совета депутатов городского поселения Барсово (ХМАО), одним из вопросов которого была отставка мэра населенного пункта, было отложено. Причиной стало отсутствие оценки ситуации главой региона Натальей Комаровой. Об этом URA.RU сообщил глава Барсово Вячеслав Поздняков. «Действительно, заседания было отложено по причине отсутствия мнения губернатора Натальи Комаровой. Следующее заседание назначено на 16 ноября», — рассказал URA.RU мэр Барсово Вячеслав Поздняков. Ранее депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Однако ситуация с отставкой осложняется тем фактом, что для принятия отставки депутаты должны проголосовать за нее единогласно. А один из народных избранников — Венера Мишустина — выступает против.