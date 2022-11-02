Москва поможет исследовать могилы репрессированных в Екатеринбурге

Музей памяти ГУЛАГ и Фонд Памяти примут активное участие в изучении останков репрессированных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Музей памяти ГУЛАГ (Москва) и Фонд Памяти заинтересованы в проведении исследований на 12 километре Московского тракта (Екатеринбург). Там были обнаружены останки репрессированных 1930-1950-х годов. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по развитию музея Анна Стаденчук.

«Были достигнуты договоренности о проведении исследований, которые позволят установить границы зоны массовых захоронений жертв репрессий. Продолжаются переговоры о проведении этих работ в 2022 году. Музей памяти Гулаг и Фонд Памяти заинтересованы в технологичных археологических исследованиях», — отметила Стаденчук.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930-1950-х годах. Всего было обнаружено 15 захоронений. Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах.