Москва поможет исследовать могилы репрессированных в Екатеринбурге

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Виды города. Соликамск, сизо, тюремная камера, нквд, гулаг, соликамская тюрьма, тюремная решетка
Музей памяти ГУЛАГ и Фонд Памяти примут активное участие в изучении останков репрессированных Фото:

Музей памяти ГУЛАГ (Москва) и Фонд Памяти заинтересованы в проведении исследований на 12 километре Московского тракта (Екатеринбург). Там были обнаружены останки репрессированных 1930-1950-х годов. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по развитию музея Анна Стаденчук.

«Были достигнуты договоренности о проведении исследований, которые позволят установить границы зоны массовых захоронений жертв репрессий. Продолжаются переговоры о проведении этих работ в 2022 году. Музей памяти Гулаг и Фонд Памяти заинтересованы в технологичных археологических исследованиях», — отметила Стаденчук.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930-1950-х годах. Всего было обнаружено 15 захоронений. Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах.

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Музей памяти ГУЛАГ (Москва) и Фонд Памяти заинтересованы в проведении исследований на 12 километре Московского тракта (Екатеринбург). Там были обнаружены останки репрессированных 1930-1950-х годов. Об этом URA.RU сообщила замдиректора по развитию музея Анна Стаденчук. «Были достигнуты договоренности о проведении исследований, которые позволят установить границы зоны массовых захоронений жертв репрессий. Продолжаются переговоры о проведении этих работ в 2022 году. Музей памяти Гулаг и Фонд Памяти заинтересованы в технологичных археологических исследованиях», — отметила Стаденчук. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге нашли могильные ямы с останками людей, которые попали под политические репрессии в 1930-1950-х годах. Всего было обнаружено 15 захоронений. Характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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